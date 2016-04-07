من أول "نفس".. الشيشة تشوه الرئة وتحتوى على 100 ضعف القطران بالسيجارة

حذرت دراسة علمية حديثة من تدخين الشيشة حتى لو مرة واحدة، مؤكدة أن مجرد جلسة واحدة من تدخينها يمكن أن تسبب تشوهات الرئة.

وكشفت الدراسة العلمية الحديثة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع البريطانى “The Daily Mail”، أن مدخنى الشيشة تعرضوا إلى أربعة أضعاف كمية النيكوتين التى يتم استنشاقها من تدخين سيجارة واحدة.

وعلاوة على ذلك، أوضح الباحثون أن مدخنى الشيشة يتعرضون إلى 11 ضعف كمية غاز أول أكسيد الكربون و100 ضعف القطران، و17 ضعف كمية الفورمالديهايد.

وأشار العلماء إلى أن الشيشة تحتوى على خمسة أضعاف كمية الهيدروكربونات العطرية المتعددة المسببة للسرطان، وثلاثة أضعاف كمية الفينول، بالمقارنة مع سيجارة واحدة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام العلماء بتحليل آثار تدخين النرجيلة "الشيشة" على مجموعة من المدخنين، ووجدوا تغيرات ملحوظة فى بطانات خلية الشعب الهوائية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور رونالد كريستال، من كلية طب وايل فى مدينة نيويورك، إن نتائج الدراسة تؤكد الآثار الضارة لتدخين الشيشة، لافتًا إلى أنه حتى الاستخدام المحدود قد يسبب تلف الرئة.

وأضاف العلماء أن تدخين الشيشة هو هواية مشتركة فى الشرق الأوسط.

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