أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صور.. الوفد السعودي المرافق للملك سلمان يزور هيئة قصور الثقافة

Google+ Print

11140053_1079207598792178_9100425309610067760_nاستقبل الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقياداتها، اليوم الخميس، الوفد المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك وذلك على هامش زيارته لمصر.

وعقد اللقاء بقاعة سعد الدين وهبه بديوان عام الهيئة لبحث دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى نشر الثقافة بالجمهورية وكيفية تقديم الأنشطة المختلفة فى مجالات الموسيقى والشعر والمسرح والأدب، بالإضافة إلى الاهتمام بحركة النشر والعمل على زيادتها خاصة فى الأقاليم المحرومة ثقافيا وذلك بما يتلاءم مع طبيعة المكان وثقافته سواء كانت حضرية أو ريفية أو حدودية.
> وتناول اللقاء تقديم شرح للدور الذي تقدمه المواقع الثقافية سواء قصر ثقافة أو بيت ثقافة أو مكتبة ثقافية والسبل التى تتخذها الهيئة فى التعاون مع كافة وزارات الدولة لتقديم خدماتها الثقافية والاهتمام بأنشطة الشباب لما يمثلونه من شريحة كبيرة من المجتمع وباعتبارهم صناع المستقبل، بالإضافة للأنشطة التى تهتم بمختلف الفئات العمرية، وشرائحها من مرأة أو طفل أو الكبار سواء من خلال الأنشطة أو المؤتمرات التى تقيمها الهيئة للخروج بنتائج وتوصيات تساهم فى تعزيز الدور الثقافى لهم مما يساعد على زيادة الوعى لديهم.
> وعبر الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بوجود الوفد السعودى فى ، نضيفا ان علاقة الشعب المصرى والسعودى الشقيق علاقة وطيدة وقوية على مر التاريخ.
> وذكر “خطاب” خلال استقبالة الوفد السعودي، أن المملكة السعودية تشاركنا رسالة السلام والحب للعالم، وزيارة المملكة التاريخية لنا تتويج للعلاقة الجيدة بين البلدين.

11246017_1079206748792263_9056745032311450988_n 12924343_1079206795458925_7114190974679266550_n 12936566_1079206908792247_2380099755574152271_n 12961558_1079207428792195_5740958515360108219_n 12805870_1079207252125546_4678415351075340184_n 12923369_1079207142125557_55143532126850924_n 12963368_1079207028792235_5380243207836752244_n 12928258_1079207525458852_1965906068610310570_n 11140053_1079207598792178_9100425309610067760_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر