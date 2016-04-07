صور.. الوفد السعودي المرافق للملك سلمان يزور هيئة قصور الثقافة

استقبل الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقياداتها، اليوم الخميس، الوفد المرافق للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية وذلك على هامش زيارته لمصر.

وعقد اللقاء بقاعة سعد الدين وهبه بديوان عام الهيئة لبحث دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى نشر الثقافة بالجمهورية وكيفية تقديم الأنشطة المختلفة فى مجالات الموسيقى والشعر والمسرح والأدب، بالإضافة إلى الاهتمام بحركة النشر والعمل على زيادتها خاصة فى الأقاليم المحرومة ثقافيا وذلك بما يتلاءم مع طبيعة المكان وثقافته سواء كانت حضرية أو ريفية أو حدودية.

> وتناول اللقاء تقديم شرح للدور الذي تقدمه المواقع الثقافية سواء قصر ثقافة أو بيت ثقافة أو مكتبة ثقافية والسبل التى تتخذها الهيئة فى التعاون مع كافة وزارات الدولة لتقديم خدماتها الثقافية والاهتمام بأنشطة الشباب لما يمثلونه من شريحة كبيرة من المجتمع وباعتبارهم صناع المستقبل، بالإضافة للأنشطة التى تهتم بمختلف الفئات العمرية، وشرائحها من مرأة أو طفل أو الكبار سواء من خلال الأنشطة أو المؤتمرات التى تقيمها الهيئة للخروج بنتائج وتوصيات تساهم فى تعزيز الدور الثقافى لهم مما يساعد على زيادة الوعى لديهم.

> وعبر الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بوجود الوفد السعودى فى مصر، نضيفا ان علاقة الشعب المصرى والسعودى الشقيق علاقة وطيدة وقوية على مر التاريخ.

> وذكر “خطاب” خلال استقبالة الوفد السعودي، أن المملكة السعودية تشاركنا رسالة السلام والحب للعالم، وزيارة المملكة التاريخية لنا تتويج للعلاقة الجيدة بين البلدين.