الشناوي: رأينا الرعب بأعيننا في نيجيريا

قال أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والزمالك إن أجواء مباراة الفراعنة أمام نيجيريا في عقر دارها كانت مرعبة جدا بسبب حصار الجمهور للملعب.

وتحدث حامي عرين الفراعنة مع جريدة العربي الجديد عن أجواء مباراة مدينة كادونا التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن تفوز مصر في الإياب بهدف دون رد لتضمن تأهلها بنسبة كبيرة إلى كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال الشناوي:"التأهل على حساب نيجيريا له مذاق خاص، لقد كنا الأحق والأجدر بالفوز".

"الأجواء في مباراة الذهاب كانت مرعبة، فوجئنا بحضور 5 آلاف مشجع حول الملعب بخلاف 40 ألفا في المدرجات. الأمن النيجيري فشل في إخراجهم، شعرنا أننا لو فزنا أو تعادلنا لن نخرج سالمين".

"فوجئنا بعد ذلك بتحية الجمهور النيجيري لنا، لم يتجاوزوا ضدنا وعدنا إلى القاهرة دون مضايقات".

"عندما أشرت بالذبح بعد هدف محمد صلاح لم أقصد الإساءة للجمهور، فالأجواء كانت مشحونة والحكم تحامل علينا لذلك كانت فرحتي بالهدف هستيرية. أعتذر عن هذه الإشارة".

"بعد انتهاء المباراة كدنا أن نموت في غرفة الملابس، ففوجئنا بسقوط جزء من سقف الغرفة نتجية ضغط الجماهير على المدرجات. ركضنا خارج الملعب ولم يحضر الجهاز الفني المؤتمر الصحفي".

"التتويج بالبطولة يبدو صعبا للغاية لأن المنتخب يمر بمرحلة تجديد، فبعض اللاعبين لم يعتادوا على الضغوطات ولا يمتلكون خبرة دولية كافية. هدفنا هو المنافسة على اللقب وليس التمثيل المشرف في الجابون".