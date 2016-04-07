وصول خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 5 أيام

وصل منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان سابق، إن الملك سلمان سيلتقى الرئيس المصري “في إطار الروابط الأخوية المتينة بين مصر والسعودية”، وأن الزيارة سيتخللها بحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، التي تمثل “تتويجا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين”.

وأضاف البيان، أن الزيارة تتزامن مع تعرض المنطقة لتحديات كبيرة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية بشأن مختلف الملفات الإقليمية، خصوصا “في مواجهة ما يتعرض له الأمن القومي العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السيسي سيلتقي الخميس العاهل السعودي، على أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات الجمعة، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ويشمل برنامج الزيارة التي تدوم خمسة أيام، عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.