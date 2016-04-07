أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 5 أيام

Google+ Print
وصول خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 5 أيام وصول خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 5 أيام

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وصل منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية إلى للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان سابق، إن الملك سلمان سيلتقى الرئيس المصري “في إطار الروابط الأخوية المتينة بين مصر والسعودية”، وأن الزيارة سيتخللها بحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة، التي تمثل “تتويجا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين”.

وأضاف البيان، أن الزيارة تتزامن مع تعرض المنطقة لتحديات كبيرة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية بشأن مختلف الملفات الإقليمية، خصوصا “في مواجهة ما يتعرض له الأمن القومي العربي والخليجي من مخاطر إقليمية وخارجية”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سيلتقي الخميس العاهل السعودي، على أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات الجمعة، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ويشمل برنامج الزيارة التي تدوم خمسة أيام، عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر