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المبعوث البريطاني لسوريا: لابد من رحيل “الأسد”

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المبعوث البريطاني لسوريا: لابد من رحيل “الأسد” المبعوث البريطاني لسوريا: لابد من رحيل “الأسد”

أكد المبعوث البريطاني لسوريا جاريث بايلي على ان السوريون وحدهم الذين سيحددون طريقة رحيل الرئيس بشار الأسد،مشددا على ان لا مفر من رحيله.

بايلي خلال حواره التفاعلى عبر صفحة الخارجية البريطانية بموقع “تويتر” اليوم الخميس ،قال “لا بد من رحيل الأسد. لقد فشل. والسوريون هم من يحددون كيفية ذلك في مفاوضاتهم حول عملية الانتقال”و” القرار 2254 ينص على إجراء انتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية في سورية،فمن الضروري أولا وجود هيئة حكم انتقالي وصياغة دستور.الخارجية البريطانية”

و أضاف “علينا مسئلة الأسد أمام المجتمع الدولي. فقد خذل سورية حتى الآن”

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