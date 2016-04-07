الرئيس السيسى يستقبل العاهل السعودي بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يبدأ زيارة إلى مصر تستغرق 5 أيام، هى الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، والتى لم يسبقها إلا مشاركته فى القمة العربية بشرم الشيخ ٢٠١٥.

ووصل منذ قليل، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السيسي سيلتقي الخميس العاهل السعودي، على أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات الجمعة، يعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ويشمل برنامج الزيارة التي تدوم خمسة أيام، عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.