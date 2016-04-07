وزير التعليم: الحكومة وافقت على مبادرة الاستثمار فى التعليم لبناء المدارس

>أعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، عن أن مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء من حيث المبدأ على مبادة الاستثمار فى التعليم والذى أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لبناء المدارس بحق الانتفاء بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف الكثافات الطلابية فى المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بناء مدارس بمشاركة القطاع الخاص عن طريق تطبيق حق الانتفاع، لبناء منشآت تعليمية على غرار المدارس الرسمية للغات" التجريبيات" سابقا.

وزير التعليم بحفل يوم اليتيم للمتفوقين: أنتم فى قلوبنا ومسئولين عليكم أمام الله

>

>