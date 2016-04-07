"الأرصاد": موجة شديدة الحرارة وعواصف ترابية تجتاح البلاد اليومين المقبلين

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، اعتباراً من غد الجمعة ولمدة 48 ساعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً لطيف ليلاً على كافة الأنحاء .

وأضاف "عبد العال"، فى بيان للهيئة اليوم، أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة، على غربى البلاد، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية، نظراً لتأثر البلاد بمنخفض صحراوى متمركز فوق الصحراء الغربية يتحرك جهة الشرق.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أنه ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط للأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد اعتبارا من مساء الجمعة، موضحاً أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها الملحوظ بحوالى 10 درجات مئوية على شمال البلاد اعتبارا من الأحد، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد.

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> أما عن درجات الحرارة فالعظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجة فهى كالأتى:-

الســــــــواحل الشمالية وشمــال سيناء من 35 إلى 36 درجة مئوية.

>محــــــــافظات الوجه البحرى والقاهرة من 38 إلى 40 درجة مئوية.

>محــــــــافظات شمـــــــــال الصـــــــعيد من 39 إلى 41 درجة مئوية.

>محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء من 40 إلى 41 درجة مئوية.

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