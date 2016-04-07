سيرين عبد النور: قررت وزوجي حماية ابنتنا من هذا الكلام الجارح

مازالت الفنانة سيرين عبد النور تعرب عن ارتياحها، وسعادتها بالنجاح الذي وصلت إليه؛ فهي تعتبر نفسها من الفنانات اللواتي وصلن بجهدهنّ وتعبهنّ، ولم تدخل من خلال الواسطة هذا المجال. "سيدتي" التقت سيرين، وبدأنا الحوار عن تجربتها الأولى كعضو في لجنة تحكيم.

بدأ برنامجك «نجم الكوميديا» مؤخراً، إذ تطلين كأحد أعضاء لجنة التحكيم فيه، ما الشيء الذي دفعك للتحكيم في مثل هذه البرامج؟

هذه الخطوة هي التجربة الأولى لي في مثل هذه البرامج، وأحمل مسؤولية كبيرة؛ فمسألة الاختيار بحد ذاتها صعبة جداً؛ لأن خروج بعض المتقدمين للبرنامج أمر ليس بالسهل علينا نحن ـ لجنة التحكيم ـ وعليهم هم أيضاً.

ماذا تودين أن تقولي لكل مشتركي البرنامج؟

أريد القول لجميع المشتركين إنها تجربة، والتجارب الجديدة جميلة بحد ذاتها، وفي الوقت نفسه هي تجربة جديدة لي من حيث التقييم، وإعطاء الآراء وتقديم الدعم للمشتركين.

أنت من الفنانات اللواتي صعدن سلم الشهرة والنجاح خطوة بخطوة، هل هذا هو السبب الذي دفعك أن تكوني بجانب المشتركين؛ لدعمهم في خطوتهم الأولى؟

أفتخر بهذا الكلام جداً؛ لأن موهبتي هي التي أوصلتني لما أنا عليه اليوم، وأنا أشعر بما يشعر به مشتركو «نجم الكوميديا»؛ فهي الخطوة الأصعب. وبكل تأكيد، سأقدم الدعم للموهبة الفائزة من خلال العمل بمسلسل مشترك على قناة «الحياة».

في أيامنا هذه، يوجد الكثير من برامج المواهب على مختلف الأصعدة، هل برأيك برنامج «نجم الكوميديا» سيجني ثمرات النجاح، والشهرة من بين هذه البرامج؟

لا أستطيع الحكم على هذا الموضوع في الوقت الحالي؛ لأن البرنامج بدأ يعرض مؤخراً؛ لكن أستطيع القول بأنه برنامج جديد لا يشبه غيره.

ماذا أضاف لك وجودك مع قامات في عالم الكوميديا المصرية مثل الفنان محمد هنيدي والفنان حسن حسني؟

لاشك بأنه شرف كبير لي أن أكون مع قامات فنية لها اسمها في عالم الكوميديا، وأنا أعلم بأن هذا سيضيف لي الكثير.

ما جديدك على الصعيد الغنائي؟

«بحبك يا مهذب» أغنيتي الجديدة، والآن نقوم بالتحضير لتصويرها بطريقة «الفيديو كليب».

متى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي؟

لن أعلن عن الأغنية قبل نهاية الربيع؛ نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتي أثرت على الجميع وعليّ أنا شخصياً، وأتمنى أن تكون الأوضاع قد تحسنت حتى ذلك الوقت.

أي ظروف تقصدين؟

ظروف البلد بشكل عام، فالنفايات تملأ الشوارع وبلد بلا رئيس للجمهورية ومشاكل أمنية.



سيرين معجبة بالسينما الهندية

ما رأيك بالسينما الهندية، وهل أنت من متابعي بوليوود؟

أحبها، وأنا من متابعيها.

ما أكثر شيء يجذبك بها؟

فيها طاقة تجذبك من خلال الرقصات والملابس والممثلين الجميلين والمبدعين، فهذا من النوع الذي يجذبني، وحقيقةً الدراما الهندية مختلفة وفريدة؛ لذا حصلت على نسبة مشاهدة ونجاح في الوطن العربي.

مَن مِنَ الممثلين يعجبك في بوليوود؟

لا أستطيع أن أحدد اسماً معيناً؛ فأنا يجذبني الكثيرون منهم؛ فهم لديهم سحر خاص، صحيح هو فن بعيد عنا ولكنه جذاب.

وكيف ترينهم كأشخاص؟

هم يملكون جاذباً ساحراً، ففناناتهم لديهنّ ابتسامة وقامة وجاذبية، وشبابهم لديهم بشرة تلفت الأنظار.

زوجك فريد ينظر إليك وأنت تتحدثين عن شباب بوليوود، هل هذه غيرة؟

تجيب ضاحكة: «ما شفتني سكتت» (ألم ترَ كيف صمتت).

ممثلة ومطربة ولك جمهورك وأرشيفك أين تجدين نفسك أكثر؟

أنا أرى نفسي ناجحة بالاثنين، وأعمل جاهدة أن أكون نجمة متكاملة بالمجالين، ولا شك أنني أواجه صعوبة بذلك؛ لأن الوقوف على المسرح والغناء مع الجمهور مختلف كلياً عن تقمص شخصية لا تشبهني بالأدوار التمثيلية.

إذاً، سيرين على طبيعتها كمطربة؟

بالطبع، وخصوصاً على المسرح؛ لأن التمثيل يجعلنا نتقمص شخصية ثانية غير شخصيتنا ولا تشبهنا.

ما الأشياء التي تتعاملين بها، ولا تشعرين بأنها تشبهك، ولكن ترين نفسك مضطرة أن تتعاملي معها؟

التعامل مع الكبار، هذا المحيط لا يشبهني إطلاقاً، وأتعامل ضمنه بكثير من الجدّية وأراقب خطواتي وكلامي، وهذا بعيد عن العفوية التي أعيشها، وعن ما أنا عليه بحياتي الشخصية.

زوجي وابنتي

ما هو سبب إخفاء ابنتك تاليا عن وسائل الإعلام؟

ليس لديّ أي مشكلة في إظهار ابنتي للجمهور الذي يحبني ويتمنى لي الخير، لكن السبب الذي جعلني أنا وزوجي نتخذ مثل هذا القرار هو وجود تعليقات مريضة ومؤذية على صفحات الكثير من الفنانين، وقررنا حماية ابنتنا من هذا الكلام الجارح.

ما دور زوجك فريد رحمة في ما أنتِ عليه الآن من نجاح؟

فريد متفهم لطبيعة عملي وسفري جداً، وهو الداعم الحقيقي لموهبتي، وهو الذي شجعني وأصرّ على المشاركة بمسلسل «روبي»، الذي بدوره كان نقلة كبيرة لي في عالم التمثيل.

ماذا عن الغيرة بينكما؟

موجودة، لكن ضمن حدود، وبعيداً عن الأنظار.

هل تريدين أن تعيشي تجربة الأمومة مرة أخرى؟

بالطبع، فأنا أتمنى أن أنجب لابنتي أخاً أو أختاً، وأعتقد أن الوقت قد حان.

هل نفهم من هذا أنك حامل؟

لا، ولكن عندما يحصل سأعلنه ولن أخفيه.

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