أنجين أكيوريك لن يشارك في "السلطانة كوسيم" وهذا سر سفره إلى لندن

الممثل التركي أنجين أكيوريك الشهير بعمر في "العشق الأسود" في طريقه إلى لندن لتمضية الصيف كله في تعلم اللغة الإنكليزية في معهد لغات بريطاني متخصص ضمن برنامج كامل سجل فيه مسبقاً.

وبهذا تم نفي مشاركته في الموسم الثاني بمسلسل "السلطانة كوسيم" مع صديقته بيرين سات.

وقد رفض أنجين أكيوريك كل العروض الكثيرة التي تلقاها مؤخراً من أجل السفر إلى لندن لتحسين لغته الإنكليزية حيث واجه مشكلة كبيرة في التحدث بها بطلاقة مع وسائل الإعلام الأميركية في مهرجان إيمي العالمي خلال حضوره له وترشيحه لجائزة أفضل ممثل فيه.

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