الليلة| أيمن بهجت قمر ضيف أشرف عبد الباقي في «جد جدًا»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الفنان أشرف عبد الباقي، في حلقة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، المؤلف أيمن بهجت قمر، ببرنامج “جد جدًا”.

ويتضمن البرنامج ٣ فقرات، الأولي نشرة أخبار، تتضمن صور وفيديوهات، وتعليقات على الأحداث بمواقف سيمي دراما ساخرة، بمعاونة فرقته المسرحية.

وتتضمن الفقرة الثانية، استضافة “عبد الباقي”، لـ”أيمن بهجت قمر”، في حوار غير تقليدي، فيما تتضمن الفقرة الثالثة تواجد الضيف في منطقة الألعاب.

وتحتوي منطقة الألعاب، على كرسي المساج، حيث يطرح “عبد الباقي” أسئلة بشكلٍ كوميدي على الضيف أثناء عملية المساج.

يُذاع البرنامج في تمام العاشرة مساءً، اليوم الخميس، بقناة صدى البلد.