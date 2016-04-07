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بدء جلسة محاكمة 47 متهما بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"

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بدء جلسة محاكمة 47 متهما بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" بدء جلسة محاكمة 47 متهما بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة الدفاع.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

تعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة .


>- تأجيل محاكمة 47 متهماً بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين" لجلسة 7 أبريل
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مصر 365

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