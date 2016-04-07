إصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

مراسل «ONA»:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الخميس، إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي أمام كارتة دهشور.

وقال الأنصار، في بيان صادر عن الهيئة اليم، إن حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال طريق مصر أسيوط الغربى قبل “كارتة دهشور” بـ 500 متر قد وقع صباح اليوم فى تمام الساعة الثامنة صباحاً و 9 دقائق وأسفر عن 13 حالة إصابه تتراوح إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات وبين إشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح قطعية.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لإسعاف المصابين وتم نقلهم جميعاً لمستشفى الهرم لتلقى العلاج، مناشدًا المواطنين عدم إاستخدام سيارات ربع النقل كوسيلة للمواصلات لإفتقارها لعوامل الأمان.