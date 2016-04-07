صور.. محافظ قنا يستقبل السفير الهولندي ‎بمكتبه

مراسل «ONA»:

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الخميس، جيرارد ستيجس سفير هولندا بمصر، في زيارته لمحافظة قنا لمتابعة أعمال القافلة الهولندية بالمستشفى الجامعي بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء عبد الجواد النجار سكرتير عام المحافظة.

وأكد السفير الهولندي، خلال بيان صادر عن المحافظة اليوم، عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلاده ومصر، وتقوم هولندا بالتعاون مع مصر في مجالات الري والزراعة وتربية الثروة الحيوانية وتشارك في مشروعات قناة السويس ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

وقال السفير الهولندي: “إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون مع محافظة قنا في مجال الطب عن طريق القوافل الطبية بالإضافة إلى مجال الثروة الحيوانية وتمتلك هولندا خبرة كبيرة في هذا المجال”، مؤكدا أن المستشار الاقتصادي للسفارة الهولندية سوف يقوم بزيارة للمحافظة للاطلاع على احتياجاتها وبحث سبل التعاون المشترك.

وأثني محافظ قنا على المجهود الذي بذلته القافلة الطبية الهولندية المكونة من ثلاثة أطباء و5 أفراد تمريض؛ حيث تم إجراء 20 عملية قلب مفتوح وقسطرة، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن المواطنين محدودي الدخل بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل احدث ما توصل إليه الطب إلى أطبائنا بالمستشفي الجامعي مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن القافلة تقوم بزيارة المستشفي الجامعي بقنا في شهر أكتوبر من كل عام لإجراء عدد من العمليات.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب الهولندي وخاصة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستفادة من الدعم الفني والتقنيات الحديثة التي يملكها الجانب الهولندي في هذا المجال لتطوير مزارع مشروعات الأمن الغذائي التي تمتلكها محافظة قنا مما يساهم في توفير اللحوم ومنتجات الألبان بسعر مناسب لمحدودي الدخل.

ومن المقرر أن يقوم السفير الهولندي بزيارة المستشفي الجامعي لمتابعة أعمال القافلة الطبية الهولندية كما يعقد اجتماعا مع هيئة تدريس جامعة جنوب الوادي لبحث سبل التعاون المشترك.