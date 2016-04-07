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توقف حركة الطيران بين مصر واليونان بسبب إضراب العاملين بمطار أثينا

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توقف حركة الطيران بين مصر واليونان بسبب إضراب العاملين بمطار أثينا توقف حركة الطيران بين مصر واليونان بسبب إضراب العاملين بمطار أثينا

مطارات- أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، الخميس، عن توقف حركة الطيران بين واليونان، وإلغاء رحلتى طيران بسبب إضراب العاملين بمطار أثينا ضمن إضراب شامل احتجاجًا على إصلاحات معاشات التقاعد.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ”ONA”، أن شركة مصر للطيران اضطرت لإلغاء رحلتها رقم 747 المتجهة إلى إثينا، وتم إبلاغ الركاب بإلغاء الرحلة والسماح لهم بإعادة الحجز على الرحلات القادمة، حيث من المقرر أن تقوم مصر للطيران بضم رحلة اليوم إلى رحلة الغد.

وأوضحت المصادر، أن شركة طيران “إيجين إير” اليونانية ألغت رحلتها رقم 3931 من وإلى مطارى القاهرة وأثينا.

 وكان العاملون فى اليونان قد أعلنوا إضرابهم عن العمل ومن بينها بعض المؤسسات المهمة مثل مطار أثينا احتجاجا على إصلاحات معاشات التقاعد والضرائب التى يطالب بها المقرضون الأجانب حيث يتزامن الإضراب مع مراجعة خطة إنقاذ دولية لليونان تم الاتفاق عليها العام الماضى  .

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