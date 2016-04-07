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صور.. عزيز الشافعي وسالي خليل و«سوما» و«ليث أبو جودة» ضيوف «ليلة سمر» غدًا

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الإعلامية سمر يسري

الإعلامية سمر يسري

يستضيف برنامج “ليلة سمر”، الذي تُقدمه الإعلامية سمر يُسري، غدًا الجمعة، والمذاع عبر شاشة “MBCمصر2″، نُخبة من نجوم الغناء والموسيقى الشباب الذين حققوا نجاحات ملموسة خلال الفترات الأخيرة.

وتحتفي سمر يسري، بالنجوم الشباب عزيز الشافعي، وسالي خليل، وسوما، وليث أبو جودة، حين يتحدث كل منهم عن الصعوبات التي تواجهه حاليًا في حقل الموسيقى.

ويكشف النجم عزيز الشافعي، عن المشاكل التي يُعاني منها كمنتج مع النجوم الشباب، وهو ما يشرحه أيضًا “ليث أبو جودة”، والذي يتولى إنتاج أغنياته بنفسه.

وتُعلق سوما عن تعاونها مع المنتج نصر محروس، وتوضح عن سبب غيابها عن الساحة لثلاث سنوات متتالية.

ومن المقرر أن يُقدم الحضور خلال الحلقة عددًا من أعمالهم الغنائية قبل أن يختتموا السهرة بأغنية “يا بلادي”، والتي قدمها عزيز الشافعي، ورامي جمال بعد ثورة يناير.

يُعرض برنامج “ليلة سمر” على ” MBCمصر2″ الجمعه من كل أسبوع، الساعة 8:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الجمعة 8 أبريل 2016 الساعة 8:00 مساءً.

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