رفع وإزالة 637 طن من القمامة والمخلفات فى مغاغة بالمنيا

مراسل «ONA»:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من رفع وإزالة 637 طن من القمامة ومخلفات المباني خلال عدة حملات لإزالة الإشغالات تم تنظيمها على مدار أسبوع باستخدام معدات الوحدة المحلية وذلك في إطار متابعة حالة النظافة اليومية وإزالة كافة المعوقات أثناء سير المواطنين وضماناً لراحتهم

وقال سيد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، في بيان صادر عن المركز، إنه تم نقل الكميات المجمعة من القمامة والمخلفات إلى مصنع تدوير القمامة والمقلب العمومي للتخلص منها وأضاف انه تم تحرير عدد 35 محضر تعدى بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة فدان و17 قيراطًا و8 أسهم، كما تم تنفيذ 43 قرار إزالة بالتعدى على أرض إصلاح زراعى ورى بمساحة 4 فدادين و15 قيراطا و8 أسهم بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر تعد بالبناء المخالف لقانون 119 وإدراجه بخطة الإزالات.

وأضاف حلمي، أنه تم عمل الصيانة اللازمة لـ 115 عمود إنارة على مستوى المركز واصلاح كافة معدات حى جنوب المعطلة .