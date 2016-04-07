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تراجع حالات الإصابة المؤكدة لصغر حجم الرأس بالبرازيل إلى 5092 حالة

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تراجع حالات الإصابة المؤكدة لصغر حجم الرأس بالبرازيل إلى 5092 حالة تراجع حالات الإصابة المؤكدة لصغر حجم الرأس بالبرازيل إلى 5092 حالة
قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء إن عدد حالات الإصابات المؤكدة والمشتبه بها لصغر حجم الرأس (المايكروسيفالى) بالبرازيل المرتبط بفيروس زيكا تراجع إلى 5092 حالة فى الأسبوع الذى انتهى فى الثانى من أبريل الجارى من 5235 حالة قبل أسبوع.

وقفز عدد الحالات المؤكدة إلى 1046 حالة من 944 قبل أسبوع لكن الحالات المشتبه بها قيد الملاحظة قلت إلى 4046 حالة من 4291 خلال الفترة ذاتها.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة ارتفع إلى 1814 حالة خلال الأسبوع المنتهى فى الثانى من أبريل من 1541 قبل أسبوع.

وتعتبر البرازيل معظم حالات إصابة المواليد بصغر حجم الرأس مرتبطة بعدوى زيكا الفيروسية على الرغم من أن الصلة بين الفيروس والعيوب الخلقية ليس لها سند علمى إلى الآن.


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