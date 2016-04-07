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أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة

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أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الهدنة

ارشيفية

قالت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الخميس، إن قوات تدعمها أرمينيا انتهكت وقفا لإطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالية في أذربيجان 119 مرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بعض السكان في إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، إن القتال توقف في الإقليم، لكنهم يخشون اندلاع العنف مجددا.

واحتل جنود أذربيجان قرية طاليش لفترة وجيزة خلال المعارك التي استمرت أربعة أيام، والتي هدأت حدتها الثلاثاء الماضي، عندما اتفق الجانبان على وقف إطلاق النار.

وتوقفت الاشتباكات مساء الأربعاء في طاليش التي تقع على بعد عدة كيلومترات من بلدة باردا الأذربيجانية في أقصى شمال المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون، وتجول الجنود الأرمينيون الذين استعادوا السيطرة بالكامل وهو يبتسمون.

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