7 مايو .. النطق بالحكم في رد «ناجي شحاتة» بـ«اللجان النوعية»

أجلت الدائرة السابعة تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، نظر طلب الرد المُقدم ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، لجلسة 7 مايو.

وجاء التأجيل لـ 7 ماير، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان قد تقدم عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلايا اللجان النوعية”، بالطلب السالف الذكر ضد “شحاتة”.

ويواجه المتهمون في القضية، ” ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “حيازة أسلحة وذخائر، تخريب المنشآت العامة والخاصة، تفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول، وإشعال النيران في سيارات الشرطة”.