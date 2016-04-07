ضبط مدير مكتب تموين المنتزه بالإسكندرية لتلاعبه فى البطاقات التموينية

قال إيميل عجبان وكيل مديرية التموين بالإسكندرية، إنه بناءً على الشكاوى العديدة الواردة لمديرية التموين من المواطنين من مكتب تموين منتزه ثان، بقيام رئيس المكتب وإحدى الموظفات بالمكتب بالتعامل مع المواطنين لحسابهما الشخصى، عن طريق وضع أحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمكتب والمحمل عليه "سيستم" البطاقات فى منزل تلك الموظفة، والتعامل من خلاله مع المواطنين الراغبين فى التعامل بالطرق الملتوية، تم إلقاء القبض عليهما.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تم عمل التحريات اللازمة وإبلاغ مباحث التموين بهذه المخالفات، وبعد عمل التدابير اللازمة قامت مباحث التموين بالقبض على رئيس المكتب وزميلته وضبط جهاز الكمبيوتر، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة.

وأكد وكيل المديرية على أن مكتب المنتزه ثانى يقوم بأداء الخدمات بشكل طبيعى، وجار تكليف رئيس مكتب لتسيير الأعمال.

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