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النجمه الأيطالية «مونيكا بيلوتشى» تكشف أسرار جمالها علي MBC مصر السبت

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النجمه الأيطالية «مونيكا بيلوتشى» تكشف أسرار جمالها علي MBC مصر السبت النجمه الأيطالية «مونيكا بيلوتشى» تكشف أسرار جمالها علي MBC مصر السبت

في ظهور تليفزيوني خاص لها تحل النجمة الإيطالية “مونيكا بيلوتشي”،ضيفه على  برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) الذي تقدمه الاعلامية منى الشرقاوي،وذلك فى الثامنة مساءً بعد غدً “السبت”  على شاشة MBC .

وتتحدث النجمة الشهيرة عن أعمالها الفنية البارزة ،التي يتقاطع بعضها مع شخصيتها الحقيقية، وتتحدث عن الحب في حياتها،كما تُعلق على وصفها بأنها أجمل إمرأة في العالم، وتشرح كيف تُحافظ على رشاقتها وجمالها بصورة دائمة.

ويستضيف برنامج “YES, I AM FAMOUS” (نعم، أنا مشهور) خلال حلقاته الإسبوعية القادمه مجموعة من النجوم الذين نجحوا في صناعة قاعدة جماهيريّة واسعة لهم، تجاوزت حدود أوطانهم، ولمعت أسمائهم في شتى أنحاء العالم. ويتناول البرنامج مع ضيوفه، مختلف مراحل حياتهم، وعلاقتهم مع أسرهم والمقرّبين منهم ويغوص في الكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية والإنسانيّة، والتي لم يسبق أن تحدثوا عنها في أي برنامج آخر.

ويستقبل البرنامج في الحلقات المقبلة من البرنامج من بين نجوم العالم العربي كل من النجم ، والكينج محمد منير، فضلاً عن نجوم الرياضة العالميين أيضاً، جيرارد بيكي لاعب كرة القدم الإسباني في نادي برشلونة، ونيمار لاعب كرة القدم البرازيلي.

 كما تحاور مقدمة البرنامج أيضاً النجم السينمائي العالمي جون ترافولتا، والمؤلف الموسيقي اليوناني يانّي، والنجمة الكولومبية شاكيرا.

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