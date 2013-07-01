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القطري دحلان الحمد رئيسا للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى

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القطري دحلان الحمد رئيسا للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى القطري دحلان الحمد رئيسا للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى

كتب : أ ف ب منذ 7 دقائق

انتخب القطري دحلان الحمد اليوم في مدينة بيون الهندية رئيسا للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، بعد تفوقه بفارق صوتين على الرئيس السابق لثلاث ولايات متتالية، الهندي سوريش كالمادي.

وفي حين أن نتيجة الانتخابات لم تعلن رسميا حتى الآن، فإن رئيس الاتحاد القطري، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، دحلان الحمد أعلن فوزه بالرئاسة.

وقال الحمد للإعلاميين عقب خروجه لفترة وجيزة من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي "كانت انتخابات صعبة"، مضيفا "الأعضاء رأوا إنجازات كل من المرشحين وصوتوا بموجب ذلك".

وقال عضو آخر في الاتحاد الاسيوي للعبة من دون أن يذكر اسمه إن الحمد نال 20 صوتا مقابل 18 لكالمادي، وإن هناك 7 أصوات لم تحتسب.

وشغل الحمد أيضا منصب نائب لرئيس الاتحاد الآسيوي في الولاية الماضية.

كان الحمد (56 عاما) اعلن سابقا ان لديه فرصة قوية للفوز برئاسة الاتحاد الاسيوي وانه لا يحظى بدعم قوي من منطقته في غرب اسيا فقط، بل ايضا من عدد كبير من الاتحادات الوطنية في منطقتي وسط اسيا وشرقها.

وقال الحمد "لا أعد بمعجزات، فمع العمل بجهد وخطوة خطوة يمكننا إعادة ترميم الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى وإيجاد الحلول للنقل التلفزيوني والتسويق".

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