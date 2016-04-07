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مفتى الجمهورية: لقاء السيسى وخادم الحرمين قمة تاريخية فى مرحلة مهمة

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مفتى الجمهورية: لقاء السيسى وخادم الحرمين قمة تاريخية فى مرحلة مهمة مفتى الجمهورية: لقاء السيسى وخادم الحرمين قمة تاريخية فى مرحلة مهمة
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسى، المرتقب، يمثل قمة تاريخية فى مرحلة مفصلية فى تاريخ الأمة.

ووصف المفتى، فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" ، زيارة خادم الحرمين الشريفين بـ"التاريخية"، مؤكداً أنها دليل قاطع على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية والراسخة بين البلدين.

وقال "علام"، "إن الزيارة تعزز العلاقات التاريخية الرائدة بين البلدين، موضحاً أن استقرار المنطقة بأسرها لن يكون إلا من خلال البلدين، وأن العلاقات بينهما نموذج رائع للعلاقات بين جميع الدول العربية".

وشدد مفتى الجمهورية على أهمية هذه العلاقة فى دحر الإرهاب، ومواجهة تحديات ومخاطر الأمة العربية والإسلامية، مضيفا أن التعاون بين البلدين هو نتاج للعلاقات الأخوية بينهما على مر التاريخ، لافتاً إلى توقيع اتفاقية بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف السعودية فحواها إنتاج خطاب إفتائى رصين وضبط الفتوى، لافتاً إلى أن هناك تحديات عظيمة تواجه المنطقة، تتمثل فى قيام فئة ومجموعات تصنف بأنها خالفت الدين والشرع والنفس الإنسانية.


>- خادم الحرمين يبدأ اليوم زيارة تاريخية لمصر.. مسئول سعودى: دليل قوى على دعم الرياض للقاهرة.. والرئيس السيسى والملك سلمان يناقشان وسائل إعادة ترتيب أوراق المنطقة وحماية الأمن القومى العربى
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مصر 365

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