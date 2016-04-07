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مرسوم ملكى بتكليف ولى العهد تسيير أمور السعودية خلال زيارة سلمان للقاهرة

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مرسوم ملكى بتكليف ولى العهد تسيير أمور السعودية خلال زيارة سلمان للقاهرة مرسوم ملكى بتكليف ولى العهد تسيير أمور السعودية خلال زيارة سلمان للقاهرة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكى صباح اليوم الخميس على أن يتولى ولى العهد الأمير محمد بن نايف إدارة البلاد خلال زيارته لجمهورية العربية.

ونشرت وكالة الانباء "واس" المرسوم والذى جاء فيه " بناءَ على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ ، ونظرا للسفر خارج المملكة فقد أمرنا أن يتولى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

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مصر 365

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