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مصادر: مبارك مستعد لحضور محاكمته فى أى مكان ولكن الداخلية لا تستطيع تأمينه

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مصادر: مبارك مستعد لحضور محاكمته فى أى مكان ولكن الداخلية لا تستطيع تأمينه مصادر: مبارك مستعد لحضور محاكمته فى أى مكان ولكن الداخلية لا تستطيع تأمينه
أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والذين حضروا اليوم جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بقتل متظاهرى يناير، عدم اعتراضه على الحضور لأى مكان تقرره المحكمة لنظر الجلسة، وحتى بمقر انعقادها بدار القضاء العالى بوسط البلد، من أجل إنهاء القضية وإظهار براءته من دم شهداء يناير.

وأشار المصدر، إلى أن المشكلة تنحصر فى وزارة الداخلية، وعدم قدرتها فى تأمينه فى دار القضاء العالى، ولابد من نقل المحاكمة إلى مكان مؤمن، ويوجد به مهبط للطائرات، كما أوضحوا بالخطابات التى تتسلمها محكمة النقض.

- محكمة النقض تتسلم خطابًا بتعذر نقل مبارك وإحضاره من محبسه لجلسة اليوم
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