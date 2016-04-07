«مرور القاهرة»: صور سيارات “فيس بوك” بنفس أرقام اللوحات العدنية «غير صحيحة»

ردت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخميس، على واقعة انتشار صور لثلاث سيارات ماركة ”Range Rover” تحمل نفس رقم اللوحات المعدنية وتسير في شوارع القاهرة.

وأكد العقيد ماجد موسى، رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الصورة المنتشرة للسيارات وهي تسير بلوحة معدنية واحدة أمر عارٍ عن الحقيقة.

وقال موسى، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لإدارة مرور القاهرة على موقع “فيس بوك”: “تداولت في الآونة الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي صور لسيارات “رانج روفر” تحمل رقم واحد على حرف “هـ 1″، وبالفحص من قبل الإدارة تبين أن الرقم ملك “هاني ج” واشتراه من مزاد اللوحات المعدنية لصندوق تحيا مصر، وتم نقلها بوحدة المرور المختصةه لكل سيارة على حده بدءًا من السيارة السوداء، وبعد فترة للسيارة البيضاء، وأخيرًا نقلت للسيارة النحاسي”.

وأضاف: “تم بيع السيارتين السوداء والبيضاء وتم وضع لوحات معدنية أخرى عليهم لملاك آخريين، وما جاء على أنه يسير بلوحة واحدة علةى الثلات سيارات هو عارٍ عن الحقيقة”.