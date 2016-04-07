«الإسكان» تكلف «القابضة للمياه» بالتحقيق في شكاوى المواطنين ومحاسبة أي «مقصر»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة مراجعة فواتير المياه قبل إصدارها.

وحثهم “مدبولي”، على سرعة الدراسة، والرد على شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورةٍ مبالغ فيها.

وشدد “مدبولي”، على ضرورة قراءة عدادات الاستهلاك، وإصدار الفواتير وفقًا للاستهلاك، ومحاسبة أي قارىء عدادات يثبت عدم مروره على المنشآت .

وقال الوزير، خلال اجتماعه بمسئولي المرافق بالوزارة، مساء أمس الأربعاء، إن ” المواطن سيكون له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به”.

وأضاف ” أريد تفتيشًا مكثفًا على شركات المياه على مستوى الجمهورية، ومراجعة كافة الفواتير، مع إقصاء أي رئيس شركة من منصبه فورًا حال تأخير إصدار الفواتير الشهرية، مما يتسبب في تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين”.

وأكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تلقت عددًا من الشكاوى من مواطنين بارتفاع فواتير الاستهلاك بشكلٍ مبالغ فيه.

وأضاف أن هذه الشكاوى تمثل نسبة 0,4 % من عدد العملاء في الشركة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رؤساء الشركات اليوم “الخميس”، لمتابعة كافة الشكاوى، وقيمة الفواتير، وأي شكوى يثبت صحتها سيحصل المواطن على حقه كاملًا.