استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقف 35 دقيقة بسوهاج

مراسل «ONA»:

عادت منذ قليل، حركة قطارت الوجه القبلي “القاهرة – أسوان” إلى الانتظام بعد توقف دام قرابة 35 دقيقة بسبب عطل فني بجرار القطار 934. ‎

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من قسم شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد جرجا بتعطل القطار رقم 934 “الإسكندرية – الأقصر”.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار عقب وصوله محطة جرجا والمقرر توقفه بها بسبب عطل ميكانيكي بالجرار وطلب السائق ضم الإمداد، وتم ضم الإمداد واستأنف القطار مسيره متجاوزاً لمدة ” 35 ” دقيقة.

نتج عن توقف الحركة تأخر القطار رقم 832 “القاهرة – أسوان” لمدة ” 20 ” دقيقة

تحرر عن ذلك المحضر رقم 812 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة