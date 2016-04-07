ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية بالقليوبية

تواصل مديرية أمن القليوبية حملاتها على كافة البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة بدون تراخيص.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة التى أسفرت عن ضبط 7 عاطلين بحوزتهم 12قطعة سلاح آلى وخرطوش و 416 طلقة متنوعة.

تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "محمود. ح.م" 29 سنة عاطل ومقيم باسوس – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 12043910 و9 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط "أحمد. ص.ع" 26 سنة عاطل ومقيم الباجور – منوفية، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 470 جنيها و3هواتف محمولة ودراجة بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط "سعد. ع.س" 24 سنة عاطل ومقيم الرملة– دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى وعدد 41 طلقة آلية من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "عبد النبى. ج.ص" 21 سنة عاطل ومقيم بيجام – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 20 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وضبط "حازم .ع" 21 سنة عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 82 جراما ومبلغ مالى 95 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه، وضبط "مصطفى. ف.م" 32 عاطل ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار و250 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 175 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

وضبط "محمد. ع.ا" 29 سنة عاطل ومقيم مدينة التعاون – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

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