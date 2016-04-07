"FDA" تصدق على جهاز لاسلكى جديد لتنظيم ضربات القلب بدون أسلاك

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دى.ايه) أمس الأربعاء على جهاز لاسلكى لتنظيم ضربات القلب من إنتاج شركة ميدترونيك ليصبح أول جهاز من نوعه فى الولايات المتحدة لا يحتاج إلى التوصيل بأسلاك لتصحيح معدلات ضربات القلب.

ويتم زرع جهاز (ميكرا) الحديث فى القلب من خلال قسطرة للشرايين على خلاف أجهزة تنظيم ضربات القلب الأخرى التى يتم زرعها من خلال الجراحة مع توصيلها للقلب بأسلاك.

يعمل منظم ضربات القلب اللاسلكى دون استخدام أسلاك مما يحول دون حدوث مضاعفات خطيرة تنشأ بمجرد تلف التوصيلات أو حدوث عدوى.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إنها قامت بتقييم بيانات مستقاة من تجربة إكلينيكية تضمنت 719 مريضا وتوصلت إلى أن 98 فى المائة من المرضى استقرت لديهم ضربات القلب لمدة 6 أشهر على الأقل بعد تركيب الجهاز.

وأضافت أن أقل من 7 فى المائة من المرضى الذى استخدموا الجهاز الجديد ظهرت عليهم مضاعفات استوجبت نقلهم للمستشفى حيث ظلوا هناك فترات طويلة أو حدوث جلطات فى الساقين والرئتين وإصابات بالقلب.

كانت أوروبا قد وافقت عام 2015 على استخدام هذا الجهاز الذى اجتاز اختبارات تضمنت إجراء عمليات تصوير بالرنين المغناطيسى على المرضى دون أن يلحق بهم أى ضرر.

وعادة ما تنبعث خلال عملية التصوير بالرنين المغناطيسى إشعاعات قوية فيما ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بتجنب هذه العملية.

ويتم زرع جهاز (ميكرا) فى القلب من خلال شرايين جسم المريض باستخدام قسطرة تتصل بالفخذ فيما يتم زرع الأجهزة التقليدية لتنظيم ضربات القلب فى أعلى الصدر من خلال فتحة تتصل بالقلب عبر سلك يدخل فى الشريان ما يتيح للجهاز إرسال نبضات كهربية لتنظيم ضربات القلب.

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