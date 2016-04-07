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جموع غفيرة تؤدي الصلاة على فقيد الوطن خلفان الرومي

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شيعت الامارات اليوم رجل الدولة المغفور له بان الله تعالى  خلفان الرومي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشارقة وسط أجواء حزينة عمت الحضور، إذ أدى الصلاة عليه جموع غفيرة بمسجد الصحابة في الشارقة.

ويبقى الحديث عن الرجال الكبار في تاربخ الامارات محفورا في الذاكرة؛ فسيرهم وانجازاتهم للوطن تتحدث عن ذاتها.

والرومي يعد شخصبة وطنية ما تقاعست يوما عن القيام بواجبها في صون وحدة الامارات وسيادتها وعروبتها، وبرحيله سقط غصن طيب من شجرة وارقة الظلال والتي ضربت جذورها عميقا في تراب الوطن.

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