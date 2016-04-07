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«مبارك» يوافق على حضور «قتل المتظاهرين» لإظهار براءته من «دم يناير»

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«مبارك» يوافق على حضور «قتل المتظاهرين» لإظهار براءته من «دم يناير» «مبارك» يوافق على حضور «قتل المتظاهرين» لإظهار براءته من «دم يناير»

مراسل ONA

أكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، و الذين حضروا جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بقتل متظاهري يناير، اليوم الخميس، عدم اعتراضه على الحضور لأي مكان تقرره المحكمه لنظر الجلسة، و حتى بمقر انعقادها بدار القضاء العالي بوسط البلد من أجل إنهاء القضيه و إظهار برائته من دم يناير.

 

و أشار المصدر إلى  أن المشكلة تنحصر في وزاره الداخلية و عدم قدرتها تأمينه في دار القضاء العالي و لابد من نقل المحاكمه الي مكان مؤمن و يوجد به مهبط للطائرات كما وضحوا بالخطاب التي تتسلمها محكمه النقض.

و استنكر المصدر تلك الخطابات المستمرة من الداخلية المحكمه التي تفيد بعدم قدرتهم علي تأمين منشأه حيويته مثل دار القضاء اثناء انعقاد محاكمه مبارك بالرغم من انهم قاموا بتأمين الرئيس عبد الفتاح اثناء زيارتها تواجده بأحتفاليه القضاة بعيدهم العام الماضي.

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أونا

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