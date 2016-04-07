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التموين :التحالف الإستراتيجي التجاري بين مصر والسعودية يصل بهما إلى الأسواق العالمية

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خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية

خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أن العلاقات المصرية “قوية ومتميزة”، وأن التحالف الإستراتيجي بين البلدين في مجال الأعمال يصل بهما إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وطالب “حنفي”، أن تكون محطة انطلاق للاستثمارات السعودية في ظل وفرة الموارد البشرية القوية التي تتمتع بها مصر، والموارد المالية السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، اليوم الخميس بحسب بيانٍ، وشهد الاجتماع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما حضر الاجتماع، الشيخ صالح كامل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 15 للجنة المصرية السعودية للتعاون الاقتصادي.

وأضاف وزير التموين، أنه يجب أن تتخطى العلاقات التجارية البسيطة، ومرحلة التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى علاقات إستراتيجية، وتغيير الفكر التجاري البسيط إلى الفكر الإستراتيجي، فضلًا عن ضرورة زيادة الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات بين البلدين.

ودعا المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قطاع الأعمال السعودي، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية، مواد البناء والتشييد، الأثاث، الدوائية، ومشروعات الطاقة.
> وجاءت دعوته لحثهم على الاستثمار والتجارة، لتحقيق المزيد من الانجازات والتطورات الاقتصادية.

وقالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أنه تم حل جزء كبير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وأضافت أنه يجري حاليًا العمل على حل الجزء الباقي.

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك

 

 

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