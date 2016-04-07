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البرلمان يعقد 7 جلسات الأسبوع المقبل لتحديد مصير حكومة شريف إسماعيل

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البرلمان يعقد 7 جلسات الأسبوع المقبل لتحديد مصير حكومة شريف إسماعيل البرلمان يعقد 7 جلسات الأسبوع المقبل لتحديد مصير حكومة شريف إسماعيل

7 إبريل 2016 | 10:36 صباحاً

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى تحديد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، يوم الأحد المقبل، حيث يبدأ البرلمان فى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس حول بيان . ومن المقرر أن يعقد المجلس 7 جلسات، وفقاً لجدول أعمال جلساته الأسبوع المقبل، وتعقد الـ 7 جلسات على مدار أربعة أيام، أملا فى الإسراع من الانتهاء من اتخاذ ابمجلس قراره تجاه الحكومة. وقد تضمن الجدول عقد المجلس جلسة واحدة لبداية مناقشة التقرير يوم الأحد المقبل، بينما يعقد المجلس جلستان صباحية ومسائية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يبدأ انعقاد الجلسات الصباحية فى الحادية عشر صباحًا، وأما الجلسات المسائية فتبدأ الساعة الخامسة مساءً.

 

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