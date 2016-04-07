رفع حالة الطوارئ بمطار القاهرة قبل ساعات من وصول الملك سلمان

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تكثيف الإجراءات الأمنية، وتم رفع حالة الطوارئ على مداخل ومخارج صالات السفر والوصول ومبان الركاب والطرق المؤدية إليه وتكثيف الخدمات الأمنية بدائرة المطار قبل ساعات من وصول الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس.

وانتظمت الخدمات التأمينية وانتشرت قوّات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

وتم انتشار رجال التأمين بالأكمنة على مدخل المطار من جميع الاتجاهات، كما انتشرت الأكمنة المرورية بالتنسيق مع المباحث بالأماكن الحيوية، بالإضافة إلى فحص كل سيارة تدخل إلى منطقة مطار القاهرة وأجهزة اكتشاف المفرقعات بالأكمنة لفحص السيارات قبل دخولها صالات المطار وساحات انتظار السيارات.

>- فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لوصول خادم الحرمين الشريفين

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