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اليوم… فرق ٦ دول تحيى حفل ختام الدوره الرابعه لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

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اليوم… فرق ٦ دول تحيى حفل ختام الدوره الرابعه لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور اليوم… فرق ٦ دول تحيى حفل ختام الدوره الرابعه لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

تحيى فرق ال6دول المشاركة بمهرجان دمنهور الدولى للفولكلور،حفل ختام دورته الرابعه،وذلك فى السابعه مساء اليوم الخميس بدار اوبرا دمنهور.

مهرجان دمنهور الدولي للفولكور نظمته دار الاوبرا المصريه برئاسة الدكتوره ايناس عبد الدايم ،و استمر علي مدار سبعة ايام متصله ،وشارك في عروضه ١٥ فرقه من ٦دول، هي ،الاردن ، فلسطين ،اندونيسيا ،الصين، والهند .

وشهدت الدورة الرابعه تكريم الفنانون الجداوي رمضان،فاطمة عيد،د. طارق شرارة، ورائد مدرسة السمسمية صلاح آدم الشهير بـ«الريس كابوريا»، وباحث التراث السوداني، عثمان جمال الدين.

يذكر أن حفل الختام يبدأ بعروض فنيه شعبية في ساحة اوبرا دمنهور، يعقبها فقرات فنيه لجميع الدول المشاركه ،بعدها تقدم فرقة منتخب بورسعيد للفنون الشعبيه فقرات من التراث الشعبي لمدن القناة .

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