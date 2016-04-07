أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) مصريا شمال رشيد

Google+ Print
بالصور..القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) مصريا شمال رشيد بالصور..القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) مصريا شمال رشيد
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه أثناء قيام وحدات القوات البحرية بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر المتوسط، تم الاشتباه فى أحد بلنصات الصيد ويدعى (جلاب الخير) أثناء إبحاره بالمنطقة شمال مدينة رشيد بالبحر المتوسط، وعلى الفور توجهت إحدى القطع البحرية إلى البلنص المذكور وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، تبين وجود عدد (14) فرد مصرى تتراوح أعمارهم بين (12 - 20) عاما بجانب (6) أفراد من الطاقم فى محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا .

وأوضح المتحدث العسكرى أنه تم اقتياد البلنص والأفراد إلى ميناء أبى قير البحرى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية لهم وتحويل الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) مصريا شمال رشيد

القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(15) مصريا شمال رشيد

القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(16) مصريا شمال رشيد

القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(17) مصريا شمال رشيد

?
>


>- المتحدث العسكرى: مقتل 2 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة وسط سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365