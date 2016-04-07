بالصور..القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) مصريا شمال رشيد

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه أثناء قيام وحدات القوات البحرية بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر المتوسط، تم الاشتباه فى أحد بلنصات الصيد ويدعى (جلاب الخير) أثناء إبحاره بالمنطقة شمال مدينة رشيد بالبحر المتوسط، وعلى الفور توجهت إحدى القطع البحرية إلى البلنص المذكور وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، تبين وجود عدد (14) فرد مصرى تتراوح أعمارهم بين (12 - 20) عاما بجانب (6) أفراد من الطاقم فى محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا .

وأوضح المتحدث العسكرى أنه تم اقتياد البلنص والأفراد إلى ميناء أبى قير البحرى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية لهم وتحويل الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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