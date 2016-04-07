وصفات جدتك فيها الشفا.. 5 طرق منزلية للعلاج أثبتت كفاءتها أحدث الأبحاث

الأدوية والأبحاث الكثيرة التى يجريها العلماء لاكتشاف علاج للأمراض لم تكن منتشرة قديما، حيث كانت الجدات يجتهدن للوصول إلى طرق علاجية من الطبيعة، ومؤخرا أجرى الباحثون دراسات على وصفات الجدات واكتشفوا أنها تحل بالفعل الكثير من المشكلات المرضية التى تواجه غالبيتنا.

وفى السياق قدم الموقع الأمريكى "women’sday" - فى تقرير نشره مؤخرا - 5 وصفات درسها المركز الوطنى للصحة التكميلية والتكاملية "NCCIH" وأقرها.

وأوضحت الدكتورة كريس ديتير - المتخصصة فى العناية المركزة للأطفال بمستشفى جو ديماجيو فى هوليوود - أن من بين الطرق العلاجية الطبيعية الفعالة:

1- لحروق الشمس..

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2- للغثيان..

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3- لالتهابات المسالك البولية..

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4- للدغات الناموس..

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5- لحروق المطبخ..

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>استخدمت الجدات الحليب فى السيطرة على حروق الجلد الناتجة عن الشمس، عن طريق وضع قطعة قماش فى وعاء من الحليب مخلوط به الماء ومكعبات الثلج، ووضع هذه القطعة لمدة 15 دقيقة على المكان المصاب، ثم رفعها ووضعها مرة ثانية فى خليط اللبن والماء ووضعها على المكان مرة أخرى، وتكرار نفس الخطوة لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.>توصلت الجدات لحل سهل لمشكلة الغثيان وهو قطع 5 شرائح من الزنجبيل الطازج بسمك رفيع، ووضعها الماء المغلى عليها وإضافة القليل من السكر البنى وتناول الخليط شيئا فشيئا.>أثبتت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد فاعلية طريقة الجدات فى علاج التهابات المسالك البولية باستخدام التوت البرى، واكتشف العلماء حاليا أن هذه الطريقة تقلل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ونمو البكتيريا داخل المثانة.>ينتج عن لدغات الناموس وبعض أنواع الحشرات الأخرى حكة واحمرار بالجلد وأحيانا تورم، وبتمرير مكعبات الثلج على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق نتخلص من آثر اللدغة والألم الناتج عنها.>لأن السيدات قديما كن يقدسن المطبخ ولم يكن لديهن الإمكانيات والتكنولوجية المستخدمة اليوم، كن يصبن بدرجات مختلفة من الحروق، كما ما يحدث الآن مع السيدات نتيجة السرعة فى حمل الأوانى أو استخدام الفرن بعد إشعاله بطريقة خاطئة وهكذا.

واكتشفت الجدات أن الصبار من أكثر الأدوية الطبيعية لحروق المطبخ، وتكون بوضع المكان المصاب بالحرق تحت الماء البارد، وتمرير السائل الهلامى المتوفر داخل الصبار على المنطقة المصابة وتركها عليه حتى تهدأ.

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