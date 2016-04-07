« الداخلية»: إجراء قرعة الحج العلانية بمديريات الأمن خلال أيام

تغلق وزارة الداخلية اليوم الخميس باب قبول طلبات الحج بمراكز وأقسام الشرطة عن طريق موقع الوزارة الإلكترونى وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة الحج فى مديريات الأمن خلال الأيام المقبلة القادمة لإعلان أسماء المواطنين الذين سيسافرن لأداء مناسك الحج. وأعلنت وزارة الداخلية عن تلقيها طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام عن طريق الخدمة الصوتية أو التحدث لأحد ممثلى خدمة “منظومة الحج الموحد” على الرقم 27983000. ووضعت وزارة الداخلية عدة تعليمات للتقدم بطلبات حج القرعة، أبرزها: أولًا: تقدم الطلبــات إلى القسم – المركز – مديريات الأمن – الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية “www.moi.gov.eg” – أو الاتصال بالخدمات الصوتية على رقم 27983000-02 دون التقييد بمحل الإقامة وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب. وثانيًا: بناءً على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج هذا العام سيتم توحيد جهة تسجيل جميع بيانات المتقدمين للحج وعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج عن طريقها (قرعة – سياحة – تضامن) بحيث لا يكون هناك تكرار للاسم فى أكثر من قرعة على أن يكون ذلك قبل إجراء القرعة. وثالثا: تدون البيانات بهذا الطلب من واقع بطاقة رقم قومى سارية، ولن تقبل الطلبات فى حالة انتهاء صلاحية البطاقة. ورابعًا: لا يجوز تقديم أكثر من طلب حج لذات الشخص بأقسام ومراكز أخرى وفى كل الأحوال ستلغى الطلبات المكررة ولن يدخل القرعة سوى الطلب المدرج به محل الاقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ولن تسمح المنظومة الإلكترونية لمقدمى طلبات الحج بالتقدم لأداء فريضة الحج فى أكثر من مديرية. وخامسا: لا يجوز تقديم طلب لأكثر من مرافق واحد فقط مهما بلغ سنه. وسادسًا: يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجرية على أخر أداء لفريضة الحج ابتداءً من عام 1431 هـ -2010 م وما قبلها سواء عن طريق (القرعة-السياحة-وزارة التضامن – الهيئات) ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج أو من تقدم بشهادة تحركات بعدم سابقة الحج.