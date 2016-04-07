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السيسى يستقبل زعيم الأغلبية الألمانى ورئيس النواب الأمريكى

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السيسى يستقبل زعيم الأغلبية الألمانى ورئيس النواب الأمريكى السيسى يستقبل زعيم الأغلبية الألمانى ورئيس النواب الأمريكى

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فولكر كاودر، زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى. ومن المنتظر أن يستعرض اللقاء، قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتطورات الأوضاع على الساحتين السياسية والاقتصادية. ويستقبل الرئيس السيسى أيضا اليوم، رئيس مجلس النواب الأمريكى بول راين، الذى يبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار آفاق التعاون والعلاقات التاريخية القائمة بين والولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك ، فى زيارته التاريخية للقاهرة والتى تستمر 5 أيام. وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت خلاله على أن خادم الحرمين الشريفين سيصل إلى القاهرة اليوم، الخميس، ليبدأ زيارته إلى بلده الثانى مصر ضيفاً عزيزاً عليها، مؤكدة على أن مصر لن تنسى للملك سلمان بن عبد العزيز مواقفه المُقدّرة والمشرفة إزاء مصر وشعبها.

 

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