30 دقيقة مشى فى اليوم لمدة خمسة أيام فى الأسبوع تساعد على تنشيط المخ

أكد البروفيسور الفرنسى فرانسيس –اوستاش المتخصص فى الأمراض العصبية النفسية ورئيس المجلس العالمى لمراقبة الذاكرة أن النشاط الرياضى له تأثير فعال على بنية المخ وتركيبه فهو يساعد على إنتاج خلايا عصبية جديدة وترابط بين الخلايا العصبية بعضها مع بعض وسيولة الدم مما يشير إلى عمل أسرع للمخ وذاكرة أكثر فاعلية وتركيز قوى وذلك مشروط بالانتظام فى النشاط الرياضى والجسمانى الذى يقى من خطورة التدهور فى القوى الإدراكية وأن هذا ليس مرتبط بالسن أو للتعرض للأمراض العصبية مثل الزهايمر .

ويشرح البروفيسور الطريقة المثلى فى النشاط الرياضى والتى تتمثل فى السباحه والمشى السريع أو ركوب الدراجه ويمكن إجراء محادثة أثناء السير أو ركوب الدراجه مع الآخرين وهذا النشاط مدته فى المتوسط 30 دقيقة خمسه أيام فى الأسبوع .

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