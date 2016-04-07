أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع أدوية القلب والضغط والربو

من الشائع تناول كثير من المرضى للأدوية قبل أو بعد تناول الطعام، وهم يجهلون أن أطعمة ومشروبات بعينها تشكل ضررا عند تناولها مع بعض الأدوية.

وفى السياق كشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى"، عن دراسات عديدة أثبتت أن معظم الذين يتبعون نظاما غذائيا خاطئا يتعرضون لتفاقم مشاكل مرضية يعانون منها.

وأوضح التقرير أن الذين يعانون من الربو أو مشاكل فى التنفس مثلا لا ينبغى عليهم استهلاك كثير من القهوة المحتوية على الكافيين، لأن القهوة تجعل المريض مفرط النشاط، ما يُمثل حملا أعلى على عضلات الرئتين ويسبب صعوبة فى التنفس. ولفت التقرير إلى أن هناك أطعمة أخرى ينبغى تناولها أبدا مع بعض الأدوية، لأنها تحدث المزيد من المشاكل الصحية، وتشمل:

الموز وأدوية ارتفاع ضغط الدم

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الخضراوات الورقية مع الأدوية المضادة لتجلط الدم

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العرقسوس وأدوية القلب

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اللبن والمضادات الحيوية

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>إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم فمن الأفضل تناول الموز بكميات قليلة، لاحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم وتناوله بكميات كبيرة يجعل القلب ينبض بشكل سريع ما يؤدى لزيادة خفقان القلب.>إذا كنت تعانى من سيولة الدم فاحذر من الخضراوات الورقية كاللفت والسبانخ والبروكلى، لأنها تحتوى على مصادر عالية من فيتامين ك، الذى يساعد فى تجلط الدم، ومن ثم لا يساعد استهلاك الخضراوات الورقية مع الأدوية المضادة لتجلط الدم، فى علاج المشكلة.>إذا كنت تتعاطى أدوية للقلب فابتعد عن العرقسوس، لأنه يقلل مستوى البوتاسيوم فيشعر المريض بالضعف وعدم انتظام فى ضربات القلب.>يجب تناول المضادات الحيوبة قبل تناول الطعام بساعة واحدة أو بعد تناوله بساعتين، ويتم ابتلاع الأقراص بالماء وليس اللبن، لأن استهلاك هذه الأدوية مع منتجات الألبان يقلل فاعليتها فى قتل الفيروسات.