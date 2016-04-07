عرق العافية.. ولو مبتعرقش متفرحش لأنك معرض لمخاطر صحية أهمها حصوات الكلى

قد ينزعج البعض من تعرق الجسم، وهم لا يعرفون أن العرق مؤشر على تحسن الصحة، وأن عدم التعرق يعرضهم للعديد من المخاطر الصحية.

وفى السياق أوضح الموقع الهندى "بولد سكاى" أن العرق يطرد عبر الجلد جميع السموم من الجسم، وأثبتت العديد من الدراسات أن الذين يعرقون أكثر صحة مقارنة بغيرهم، لأن العرق يطرد السموم من أجسادهم بشكل سريع، بجانب العديد من الفوائد الصحية للعرق، وأبرزها أنه يساعد فى عمل الجسم بشكل صحيح.

وأشار التقرير إلى أن الذين لا يعرقون نتيجة للآثار الجانبية لبعض الأدوية أو بعض الاضطرابات فى الجسم يتعرضون لخطر الإصابة بالجلطة الدماغية أو الإجهاد الحرارى، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتابع التقرير: عدم تعرق الجسم يؤدى للإصابة بعدد من الأمراض المعدية الانتهازية، لأن التعرق يعزز مستوى مناعة الجسم ويساعد فى طرد الجراثيم الضارة والتغلب على العديد من الأمراض المعدية الانتهازية.

وأشار التقرير إلى أن التعرق يقلل خطر الإصابة بالعدوى الجلدية، لأن العرق يساعد فى إخراج السموم والملوثات المسببة للالتهابات الجلدية، لذا نجد المصابين بالالتهابات الجلدية الفيروسية والبكتيرية قليلى التعرق ويفتقرون إلى مادة "درمسن" الموجودة فى العرق، والتى تقتل الجراثيم الضارة، وبعض سلالات جرثومة السل.

ولفت التقرير إلى أن عدم التعرق يزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى، لأن العرق وسيلة فعالة لطرد الملح الزائد من الجسم، وبالنسبة للذين لا يعرقون تحتوى أجسامهم على كمية كبيرة من الملح والبوتاسيوم، تسبب تكون حصوات الكلى.

- أستاذ أمراض جلدية: عدم التعرض للشمس فى الشتاء يسبب الصدفية

>

- انتبه.. الشاى والقهوة من الأسباب المؤدية للعرق ورائحة الجسم الكريهة

>