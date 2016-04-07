ليلة_الأبطال - راموس: العودة ممكنة على ملعبنا

(إفي): قال سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني إن هناك حاجة لأن يؤمن الجميع بقدرة الفريق على تعويض خسارته في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أمام فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين، مشيرا إلى ان المهمة "ممكنة على ملعبنا".

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة:"لابد من أن نؤمن بقدرتنا على العودة في النتيجة لأنها ممكنة على ملعبنا".

ونفى أن يكون فريقه قد قلل من شأن المنافس على الرغم من أن الجميع كان يرى ريال مدريد هو الأقرب للفوز.

وأشار "كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة بسبب الجماهير التي ضغطت هي الأخرى، وكذلك بسب المنافس الذي يجيد القيام بالأمور على نحو جيد".

وقال إن على الفريق النظر إلى الأمام واستغلال "الفرصة الثمينة" التي ستسنح لهم في مباراة الإياب.