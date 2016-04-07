أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - راموس: العودة ممكنة على ملعبنا

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - راموس: العودة ممكنة على ملعبنا #ليلة_الأبطال - راموس: العودة ممكنة على ملعبنا

(إفي): قال سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني إن هناك حاجة لأن يؤمن الجميع بقدرة الفريق على تعويض خسارته في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أمام فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين، مشيرا إلى ان المهمة "ممكنة على ملعبنا".

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة:"لابد من أن نؤمن بقدرتنا على العودة في النتيجة لأنها ممكنة على ملعبنا".

ونفى أن يكون فريقه قد قلل من شأن المنافس على الرغم من أن الجميع كان يرى ريال مدريد هو الأقرب للفوز.

وأشار "كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة بسبب الجماهير التي ضغطت هي الأخرى، وكذلك بسب المنافس الذي يجيد القيام بالأمور على نحو جيد".

وقال إن على الفريق النظر إلى الأمام واستغلال "الفرصة الثمينة" التي ستسنح لهم في مباراة الإياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع