ليلة الأبطال - مدرب فولفسبورج: نعلم ما ينتظرنا في مدريد

(إفي): هنأ ديتر هيكينج المدير الفني لفولفسبورج لاعبيه بعد الفوز على ريال مدريد (2-0) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، مشيرا إلى أن فريقه يعرف ماذا ينتظره في لقاء الإياب الذي يقام على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي الأسبوع المقبل.

وقال هيكينج:"تمكنا من تحقيق نتيجة جيدة، ولكن جميعنا يعرف ماذا ينتظرنا في مدريد".

وأوضح أن سر الفوز يكمن في إصابة ريال مدريد بـ"التوتر" منذ بداية اللقاء وإغلاق المساحات وتنفيذ الهجمات المرتدة.

وأشار إلى أن كل هذا مكن فريقه من تحقيق ما لم يكن أحد يتوقعه قبل المباراة، خاصة بعد خسارته في لقائه الأخير في الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف "ذكرى ليفركوزن كانت حاضرة بقوة، ولكن ذلك يعكس أن كل الأمور ممكنة في كرة القدم. نفس الفريق الذي واجه انتقادات حادة الجمعة قادر على تقديم أداء كذلك الذي ظهر به أمام ريال مدريد بعد خمسة أيام".

وقال إن فريقه ربما إذا تمكن من تسجيل هدف في لقاء الإياب يقصي ريال مدريد من المسابقة.

وبسؤاله عن التعليمات التي وجهها للاعبيه للتقليل من خطورة لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، قال إنه لا يريد الرد لأنه "يريد التأهل إلى نصف النهائي" لذا فقد آثر عدم الخوض في تفاصيل تكتيكية.