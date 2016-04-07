أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - ديفيد لويز يحصل على أسرع بطاقة صفراء في تاريخ البطولة

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - ديفيد لويز يحصل على أسرع بطاقة صفراء في تاريخ البطولة #ليلة_الأبطال - ديفيد لويز يحصل على أسرع بطاقة صفراء في تاريخ البطولة

(إفي): دخل ديفيد لويز، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي تاريخ دوري الأبطال الأوروبي، ليس بسبب هدف أو إنجاز حققه مع الفريق، وإنما بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع النهائي.

فقد حصل لويز على بطاقة صفراء بعد مرور 12 ثانية فقط من عمر المباراة، بعد تدخله مع سيرخيو أجويرو، ليصبح اللاعب الذي يحصل على أسرع بطاقة في تاريخ البطولة.

ولن يتمكن لويز من المشاركة في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل لأن هذه البطاقة كانت الثانية له بعدما حصل على إنذار أمام تشيلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليصبح الفريق الإنجليزي أقرب للتأهل إلى المربع الذهبي، خاصة وأن لقاء الإياب يقام على ملعبه الأسبوع المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع