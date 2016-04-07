ليلة_الأبطال - ديفيد لويز يحصل على أسرع بطاقة صفراء في تاريخ البطولة

(إفي): دخل ديفيد لويز، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي تاريخ دوري الأبطال الأوروبي، ليس بسبب هدف أو إنجاز حققه مع الفريق، وإنما بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع النهائي.

فقد حصل لويز على بطاقة صفراء بعد مرور 12 ثانية فقط من عمر المباراة، بعد تدخله مع سيرخيو أجويرو، ليصبح اللاعب الذي يحصل على أسرع بطاقة في تاريخ البطولة.

ولن يتمكن لويز من المشاركة في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل لأن هذه البطاقة كانت الثانية له بعدما حصل على إنذار أمام تشيلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليصبح الفريق الإنجليزي أقرب للتأهل إلى المربع الذهبي، خاصة وأن لقاء الإياب يقام على ملعبه الأسبوع المقبل.