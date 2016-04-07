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دايلي ميل: تشيلسي يريد فيدال

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دايلي ميل: تشيلسي يريد فيدال دايلي ميل: تشيلسي يريد فيدال

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن تشيلسي يخطط لشراء أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.

فالمدرب الجديد للفريق أنتونيو كونتي يريد اللاعب.

وتعاقد تشيلسي مع كونتي ليخلف جوس هيدينك المدرب المؤقت بدء من الموسم المقبل.

ولم يمانع فيدال الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز في تصريح سابق له، وإذا أتم انتقاله إلى تشيلسي فإنه سيجتمع مرة أخرى بكونتي الذي دربه في يوفنتوس.

ويسعى كونتي لتدعيم تشيلسي بالعديد من اللاعبين حتى لا تتكرر نتائج الموسم الحالي الذي فقد فيه الفريق لقب الدوري وودع مبكرا كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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