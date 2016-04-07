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لاعب ليفربول: عودة كلوب لدورتموند تصب في صالحنا

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لاعب ليفربول: عودة كلوب لدورتموند تصب في صالحنا لاعب ليفربول: عودة كلوب لدورتموند تصب في صالحنا

قال جيمس ميلنر لاعب ليفربول إن عودة المدرب يورجن كلوب إلى دورتموند ستبعد الضغط من على اللاعبين خلال لقاء الذهاب في الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

فالأضواء ستكون مسلطة على صانع إنجازات دورتموند في السنوات الماضية.

ويحل ليفربول مع مدربه كلوب ضيفا على دورتموند الخميس، ويرى ميلنر أن فريقه قادرا على الفوز في ملعب سيجنا إدونا بارك.

وقال ميلنر للصحفيين:"إنها مواجهة بين ناديين من الأعرق في أوروبا. بطولة الدوري الأوروبي كبيرة جدا وتمنحك الفرصة للتتويج".

"نعلم أنه بإمكاننا هزيمة أي فريق إذا كنا في يومنا. استعدينا جيدا ونعلم أن دورتموند يمتلك لاعبين رائعين. لابد أن نكون في أفضل حال".

"الهدف خارج الأرض مهم لكننا لسنا مطالبين بذلك، التعادل السلبي سيكون نتيجة جيدة. سنلعب للفوز وسنكون إيجابيين على مرمى المنافس".

"التركيز على كلوب سيجعل مهمتنا أسهل، سنركز فقط على الكرة".

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