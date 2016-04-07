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بالفيديو.. أهالى ميت الخولى بدمياط يطالبون مدير الأمن بتوفير نقطة شرطة

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بالفيديو.. أهالى ميت الخولى بدمياط يطالبون مدير الأمن بتوفير نقطة شرطة بالفيديو.. أهالى ميت الخولى بدمياط يطالبون مدير الأمن بتوفير نقطة شرطة
قدم أهالى قرية ميت الخولى، التابعة لمركز الزرقاء بمحافظة دمياط مذكرة للواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط بالموافقة على طلبهم بإقامة نقطه شرطه تخدم أهالى البلده وتوابعها.

وأوضح الأهالى فى طلبهم أن القرية تتعرض باستمرار لحالات السرقة والسطو المسلح، نظرا لكونها بلده تجاريه، وكيان اقتصادى بالمحافظة، وبها صوامع وهناجر ومخازن لشركات الاستيراد والتصدير بالإضافة لمحلات الصاغة، ويتوافد عليها يوميا المئات من مستهلكى الأدوات المنزلية.

بالإضافة لكونها من أكبر قرى دمياط سكان ومساحه، ويوجد بها قطع أراضى أملاك دوله تصلح لبناء نقطة الشرطة، وأبدى الأهالى استعدادهم للمشاركة فى البناء

وتداول أهالى القرية مقطع لواقعة سطو مسلح على احد المحال التجارية بالقرية فى فبراير الماضى، مطالبين بسرعة ضبط العصابات المسلحة التى تخصصت فى السطو على محال القرية.

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